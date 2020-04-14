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Благотворительный фонд Подари шанс

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Абрамова Анна
Абрамова Анна

Диагноз: Нейробластома левого надпочечника с метостазами в кости, забрюшинные л/узлы. 4 стадия по INSS. М-ст

118414 ₽ собрано
27925410 ₽ нужно
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Симонов Павел
Симонов Павел

Диагноз: Низкодифференцированная нейробластома левого надпочечника, IV стадия, поражение костей, мягких

55669 ₽ собрано
12966360 ₽ нужно
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Джамалетдинова Милана
Джамалетдинова Милана

Диагноз: Низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства слева с интраканальным

902662 ₽ собрано
24900000 ₽ нужно
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Убийко Валерия
Убийко Валерия

Диагноз: Медуллобластома червя мозжечка, окклюзионная гидроцефалия

1474406 ₽ собрано
1580000 ₽ нужно
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Название: Абрамова Анна

500 руб.
14 апреля 2020

Благотворительность: ******@****

Название: Симонов Павел

Программы фонда

Мы занимаемся различными направлениями
Программа помощи людям преклонного возраста
Программа помощи людям преклонного возраста
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Программа помощи малообеспеченным семьям
Программа помощи малообеспеченным семьям
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Программа помощи медицинским учреждениям
Программа помощи медицинским учреждениям
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Программа помощи животным
Программа помощи животным
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Программа помощи детям-сиротам
Программа помощи детям-сиротам
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На уставную деятельность фонда
На уставную деятельность фонда
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Программа помощи больным
Программа помощи больным
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Полезная информация
Первая помощь ребенку или что делать семье, которая попала в беду
Первая помощь ребенку или что делать семье, которая попала в беду

Сложности в семье – явление обыденное. Они были всегда, есть сейчас и вряд ли этот вопрос изменится в перспективе. Заложниками семейного кризиса часто становятся маленькие дети (в том числе, больные).
Первая помощь ребенку или что делать семье, которая попала в беду
Первая помощь ребенку или что делать семье, которая попала в беду
 Помощь детям: какой она бывает и зачем нужна
Помощь детям: какой она бывает и зачем нужна
 Как благотворительный фонд помогает детям
Как благотворительный фонд помогает детям
 Зачем нужна помощь детям-инвалидам
Зачем нужна помощь детям-инвалидам
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О фонде

Благотворительный фонд «Подари шанс»

Обществу становится все труднее справляться с растущими социальными проблемами. Сегодня миллионы людей нуждаются в поддержке. Поэтому как никогда стала актуальна благотворительность, помогающая справиться с жизненными трудностями.

Благотворительный фонд «Подари шанс» для нуждающихся людей оказывает помощь разного рода: материальную, психологическую, юридическую.

В основе его деятельности – социальная защита и поддержка тех, кто в этом остро нуждается. Фонд финансирует благотворительные программы, инвестируя в них средства благотворителей. Основные источники финансирования – средства от частных и общественных благотворителей.

Наша цель – обеспечить взаимодействие между благотворителями и получателями помощи.

Новости фонда

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Добро отзывается добром. Поездка в Одоевский дом-интернат для престарелых и инвалидов
20.06.2019
Добро отзывается добром. Поездка в Одоевский дом-интернат для престарелых и инвалидов Подробнее
Позитивная встреча. Поездка в ГУТО «Головеньковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
24.05.2019
Позитивная встреча. Поездка в ГУТО «Головеньковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Подробнее

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