О фонде

Благотворительный фонд «Подари шанс»

Обществу становится все труднее справляться с растущими социальными проблемами. Сегодня миллионы людей нуждаются в поддержке. Поэтому как никогда стала актуальна благотворительность, помогающая справиться с жизненными трудностями.

Благотворительный фонд «Подари шанс» для нуждающихся людей оказывает помощь разного рода: материальную, психологическую, юридическую.

В основе его деятельности – социальная защита и поддержка тех, кто в этом остро нуждается. Фонд финансирует благотворительные программы, инвестируя в них средства благотворителей. Основные источники финансирования – средства от частных и общественных благотворителей.

Наша цель – обеспечить взаимодействие между благотворителями и получателями помощи.