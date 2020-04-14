Благотворительный фонд Подари шанс
Наша главная цель создать такие условия, чтобы у каждого была возможность получить помощь или простой способ помочь нуждающимсяХочу помочь
Подари шанс благотворительный фонд
Диагноз: Нейробластома левого надпочечника с метостазами в кости, забрюшинные л/узлы. 4 стадия по INSS. М-ст
Диагноз: Низкодифференцированная нейробластома левого надпочечника, IV стадия, поражение костей, мягких
Диагноз: Низкодифференцированная нейробластома забрюшинного пространства слева с интраканальным
Диагноз: Медуллобластома червя мозжечка, окклюзионная гидроцефалия
Благотворительность: ******84106
Название: Пожертвование через SMS
Благотворительность: ******84106
Название: Пожертвование через SMS
Благотворительность: ******15539
Название: Пожертвование через SMS
Благотворительность: ******нимно
Благотворительность: ******90062
Название: Пожертвование через SMS
Благотворительность: ******90990
Название: Пожертвование через SMS
Благотворительность: ******@****
Название: Абрамова Анна
Благотворительность: ******@****
Название: Симонов Павел
Сложности в семье – явление обыденное. Они были всегда, есть сейчас и вряд ли этот вопрос изменится в перспективе. Заложниками семейного кризиса часто становятся маленькие дети (в том числе, больные).
Обществу становится все труднее справляться с растущими социальными проблемами. Сегодня миллионы людей нуждаются в поддержке. Поэтому как никогда стала актуальна благотворительность, помогающая справиться с жизненными трудностями.
Благотворительный фонд «Подари шанс» для нуждающихся людей оказывает помощь разного рода: материальную, психологическую, юридическую.
В основе его деятельности – социальная защита и поддержка тех, кто в этом остро нуждается. Фонд финансирует благотворительные программы, инвестируя в них средства благотворителей. Основные источники финансирования – средства от частных и общественных благотворителей.
Наша цель – обеспечить взаимодействие между благотворителями и получателями помощи.
Отправьте SMS со словом «ЛАЙФ» пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ* (цифрами**) на короткий номер 3434. В случае если число будет указано прописью или сообщение будет содержать любой другой текст, то суммой пожертвования будет считаться 100 рублей.
Вы получите SMS от оператора с просьбой подтвердить платеж. После подтверждения сумма пожертвования спишется, и Вы получите SMS с благодарностью от Фонда.
Допустимый размер пожертвования от 10 до
15 000 рублей.
|Банк
|ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
|БИК
|044525225
|Счёт банка
|30101810400000000225
|Получатель
|Благотворительный фонд "Подари шанс"
|Расчетный счет
|40703810838000012075
|ИНН
|7728447735
|КПП
|772801001
|Назначение платежа
|Благотворительное пожертвование